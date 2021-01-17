Kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nde özel bir hastanede görev yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun(51), raporu hala devam ederken, 4 gün önce ortalıktan kayboldu. En son Çarşamba günü akşam saatlerinde görülen ve Kartepe'ye çıktığı öğrenilen Tolun'un evine geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılmaması üzerine, yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası Tolun'u bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Ancak ilk gün yapılan çalışmalarda, Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü geniş katılım ile gerçekleştirilen arama çalışmalarına Cumartesi günü Jandarma ve Belediye ekipleri de dâhil oldu. Ancak kayıp doktordan herhangi bir ize ulaşılmadı.

HERKES SEFERBER OLDU

Doktoru bulmak amacıyla. JAK, AFAD ve AKUT ekipleri, Cumartesi akşamı geç saatlere kadar sürdürüp ara verdiği arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başladı. Ancak Kartepe bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bölgede sadece uzman ekipler ve donanımlı araçlar girebildi. Cumartesi JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı toplam 169 kişi arama çalışmalarına katılırken, Pazar günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sayı 100'e kadar düştü.

POLİS KAMERALARI İNCELİYOR

Hava müsait olduğunda Drone destekli olarak gerçekleştirilen arama çalışmalarında ayrıca Sapanca Gölü ve çevresi, Kartepe bölgesindeki ormanlık alanlar aranıyor. Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde, doktorun en son olarak görüldüğü yerlerde bulunan iş yerlerine ait özel güvenlik kameralarını işyerlerini tek tek dolaşarak inceliyor. Yine doktorun aracının bulunması amacıyla MOBESE kameralarıda inceleniyor.