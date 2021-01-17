Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karbon Saydamlık Projesi'ne dahil oldu

Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasın da, Kayseri Ulaşım A.Ş, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 puanı "B-Management" olarak açıklandı. Şirket, güncel raporda "Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler kategorisinde "A-Leadership seviyesine ulaşarak, Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi" puanına ulaştı.

TÜRKİYE'DEN RAPOR VEREN TEK ŞİRKET: KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin 2020 yılında da Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) Türkiye'den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Kayseri de çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz. Karbon Saydamlık Projesi de buna bir örnek. Kent içerisinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazlarını tamamen azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye' den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olarak hizmet veriyoruz. Bu bizim için bir onur. Her zaman örnek ve önder bir şehir olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: DÜNYADAKİ 10 ŞİRKETTEN BİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 'Belediyelerde Yenilebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları' toplantısında da konuyu gündeme getiren Büyükkılıç, "Bu çalışmamız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ulaşım A.Ş., karbon saydamlık projesi, CDP raporlarını sunmakta, dünyadaki 10 şirketten birisi olarak nitelendirilmektedir, bunu da çok önemsiyoruz" dedi.

KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) NEDİR?

CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan ve dünyanın en büyük küresel iklim değişikliği verisine sahip olan bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Tüm dünyada yaklaşık 60 ülkeden 5000 civarında kuruluş, azaltım hedeflerini belirlemek ve performanslarını arttırmak amacıyla sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği stratejilerini CDP aracılığıyla ölçmekte ve açıklamaktadır.