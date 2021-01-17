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Kedinin kafasını kesip cami bahçesine attılar

’da bir caminin bahçesinde kesik kedi kafası bulundu. Durumu fark eden hayvanseverler duruma isyan ederek, polise ihbarda bulundu.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:16 ABONE OL
Kedinin kafasını kesip cami bahçesine attılar

Konya Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde bulunan Kurtuba Camisinin bahçesinde hayvanseverler tarafından kesik kedi kafası bulundu.

Durum emniyet yetkililerine bildiren hayvanseverler, bölgede son zamanlarda bu tür vakaların arttığını kaydetti. Vahşeti kameraya alan hayvansever, "Bu civarda hayvanlara eziyet edip, katleden patilerini ve başını kesen bir cani var. Kedinin kafasını kesip caminin bahçesine atmışlar. Bu nasıl bir caniliktir. Biran evvel hayvanlara bunu yapanların bulunması lazım. Bu bir vahşettir. Bunu yapan insanlıktan nasibini almamış bir kimsedir. Durumu emniyete bildirdik. Kendi baktığım iki kedimde 6 ay arayla kayboldu. Onların da sonu bu şekilde olmuş olabilir." dedi.

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Kedinin kafasını kesip cami bahçesine attılar
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