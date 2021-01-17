Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın annesiz yavruları sahiplendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, soğuk havanın kendini hissettirmesi ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesine dönük önemli adımlar attıklarını dile getirdi. İzmit Umuttepe bölgesinde yaşayan sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, yavru köpekleri de elleriyle besledi. "Onlar bizim canlarımız" diyerek sokak hayvanlarını yuvalarının önünde seven Başkan Büyükakın, "Kar yağışı nedeniyle yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışırken, diğer bir odak noktamız da her zaman ki gibi sokaktaki canlarımız oluyor. Sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için şehrin belli noktalarında besleme noktalarımız var. Arkadaşlarımız bu noktalara düzenli olarak bu yerlere mama ulaştırırken, diğer bir taraftan hayvan severlerimizin taleplerine cevap veriyoruz" dedi.

"SOKAKTA Kİ CANLARIMIZI UNUTMAMAMIZ LAZIM"

"2020 yılında ekiplerimiz, Kocaeli'nde ki sokak hayvanları için 80 ton civarında mama dağıtımı yaptı" diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Bu mamalar Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin koordinasyonuyla, ilçe belediyelerimiz ve hayvan severlerimiz aracılığıyla sokakta ki canlarımıza ulaştırılıyor. Onları bu soğuk koşullarda aç bırakmamak için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Her gün ve özellikle bugün beslediğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bu tabiattaki bütün canlıları düşünerek bir hizmet yaklaşımı içindeyiz. Bu hizmetleri bu zor şartlar altında dahi sürdüren tüm ekibime de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

"İKİ KARDEŞ YAVRU KÖPEĞİ SAHİPLENDİ"

Sokaktaki canların unutulmaması, onların bu sert kış koşullarında destekçisi olması için bir çağrı da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Bir kap mama ve bir kap su, sokak hayvanlarımızın bu soğuk günlerde yaşama tutunmaları için çok önemlidir. Hemşerilerimize bu konuda daha fazla hassasiyet içerisinde olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu. Umuttepe'de ki sokak hayvanlarını beslediği sırasında iki kardeş köpek yavrusuyla da yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, annesiz oldukları sebebiyle bu iki yavruyu da sahiplendi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarını sahiplenmelerinde istekli olmalarını arzu ediyoruz. Barınma Merkezimiz sahiplendirmek için tüm seçeneklere hazırdır" diyerek açıklamasını tamamladı.