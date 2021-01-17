Kocaeli emniyeti can dostları unutmadı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, birçok yerin kapalı olması üzerine yemek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

Pandeminin başından bu yana, Valilikler, Belediyeler, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yardımına koştuğu sokak hayvanları, şimdide bir çok yerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan ve içerisinde gönüllülerin de yer aldığı ekipler tarafından mahalle mahalle gezilerek bir çok noktaya bırakılan mamalar ile besleniyor.

Öte yandan Temmuz ayında 81 il'de kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile Jandarma timleri, bu dönemde sokak hayvanlarının kurtarıcısı oluyor. Kocaeli'nde de Cuma akşamından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi adeta teyakkuza geçti.

Kent genelinde hiç durmadan birçok noktayı dolaşarak kedi ve köpekler için mama dağıttı. Mam dağıtımında çekilen fotoğraflar ise yürekleri ısıttı.