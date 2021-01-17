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Kural ihlali yapan 200 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan200 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:54 ABONE OL
Kural ihlali yapan 200 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 16 Ocak günü yapılan kontrollerde 620 iş yeri denetlenirken 13 bin 117 kişi sorgulandı.

Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uymadığı için 38 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 7 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 32 şahsa olmak üzere toplam 200 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 90 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 744 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 60 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 804 araç kontrol edildi.

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Kural ihlali yapan 200 kişiye para cezası
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