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Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Lokanta, restoran ve kafeler ile ilgili kısıtlamalar ne zaman kalkacak,

Başta sokağa çıkma ya sağı olmak üzere, alınan tedbirler etkisini gösteriyor. vaka sayısındaki önemli düşüşün ardından yapılan son kabine toplantısında Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlaması bulunan ve ne zaman açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında restoranlar, kafeler ve lokantalar yer alıyor. Peki, 2021 yılında restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, kısıtlamalar hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:29 ABONE OL
Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Lokanta, restoran ve kafeler ile ilgili kısıtlamalar ne zaman kalkacak,

Restoran, kahvehane, lokanta ve kafe gibi işletmeler koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile gel al hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Peki, Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak?

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı.

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Lokanta, restoran ve kafeler ile ilgili kısıtlamalar ne zaman kalkacak,
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