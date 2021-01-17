Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Lokanta, restoran ve kafeler ile ilgili kısıtlamalar ne zaman kalkacak,

Restoran, kahvehane, lokanta ve kafe gibi işletmeler koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile gel al hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Peki, Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak?

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı.