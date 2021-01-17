Kurusıkı tabancaların namlusuyla oynayıp piyasaya sürmüşler

Konya'da 4 gün önce yapılan silah operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin bir atölyede kurusıkı tabancaların namlularında oynama yaparak, gerçek tabanca haline getirip, piyasaya sürdükleri tespit edildi. Atölyeye yapılan baskında 75 adet ruhsatsız tabanca, 81 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce bir araçta çok sayıda kaçak silah olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine aracı takibe alan polis, kent merkezine düzenlenen operasyonda aracı yakaladı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 73 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KURUSIKI TABANCALARI GERÇEK SİLAH HALİNE GETİRMİŞLER

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin sistemleri de ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin merdiven altı olarak tabir edilen bir atölyede kurusıkı tabancaların namlularında oynama yaparak, gerçek silah haline getirdikleri silahları piyasaya sürdükleri tespit edildi. Atölyeye baskın yapan polis, 75 adet ruhsatsız tabanca, 81 adet kurusıkı tabanca, 333 adet tabanca namlusu, 205 adet tabanca sürgüsü ve şarjörü, 210 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 83 adet tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 2 kilogram barut ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.