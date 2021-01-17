Nohut dürümü de tescillendi

Gaziantep'te baharat yeşillikle birlikte pide tırnaklı ekmeğinin içinde servis edilen Nohut Dürümü ve Menengiç Kahvesi, kent adına tescillendi.

Tescili duyuran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'e gelenler bilir. Bizim bir menengiç kahvemizi bir de nohut dürümümüz var. Türk Patent Kurumu hem nohut dürümü hem de menengiç kahvemizi tescilledi. Bunlarla beraber Gaziantep'e tescillenmiş ürün sayımız 38'e ulaştı. Artık pandemiden sonra ikisini de tatmak için herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

NOHUT DÜRÜMÜ

Önceleri sadece sabahları pide fırınlarının önünde satılan haşlanmış nohut, son yıllarda kebapçılara rakip olarak görülen ve her geçen gün sayıları artan dürümcülerde günün her saatinde bulunabiliyor.

Gece büyük bakır kazanlarda ateşe konulan nohut, sabaha kadar koyun kemieriyle birlikte pişiyir. Sabah erken saatlerden itibaren satışa sunulan nohut, tescilli olan Tırnaklı Antep Pidesi'ne kimyon, pul biber, tuz, kuru soğan ce maydanoz ile dürüm edilerek yeniliyor.

MENENGİÇ KAHVESİ

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu bölgelerinin dağlık kırsal bölgelerinde doğal olarak yetişen menengiç ağacının meyvelerinin kurutulup kavrulduktan sonra tıpkı Türk Kahvesi gibi pişirilmesiyle elde edilen bir kahve türü.

Gaziantep'te sıkça tüketilen ve son yıllarda paketlenerek ticari ürün haline getirile menengiç kahvesinin birçok sağlık sorununa iyi geldiği belirtiliyor.