Nükleer santral güvenlik yolları tamamlanıyor

Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak yapımı süren Akkuyu nükleer santralinin girişine yapılan bağlantı yolları ve üst geçitlerinin yapımı son aşamaya geliyor.

Mersin-Antalya karayolu üzeri Büyükeceli bölgesinde Akkuyu NGS içini tahsis edilen bölgeye bağlantı ve güvenlik sağlayacak iki farklı üstü geçit ve bağlantı yolları Karayolları genel müdürlüğü ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2021 yılı içinde bitirilecek.

Yüzde 16.25'lik bölümü tamamlanan Akkuyu nükleer santralinin 2021 yılında yüzde 27.57nin tamamlanması planlanırken, Santralin 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor.