Ocakta bol yağış barajlara yaradı

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da son günlerde artış gösteren yağmur ve kar yağışı, barajlardaki su seviyesini artırdı. Birkaç hafta önce yüzde 20'nin altına inen doluluk oranları son günlerde görülen kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre dün ölçülen doluluk oranı yüzde 28.66 oldu. Daha önce yüzde 5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuçdere barajları da dolmaya başladı. Alibeyköy'de yüzde 38.81'e kadar yükseldi. İstanbul'un en dolu barajı şu anda Istrancalar Barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 97.07.