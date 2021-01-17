Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir çok sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. 2021 Türkiye'nin girişimiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi. Beyoğlu Belediyesi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınının Türkiye'de ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020'den bugüne 83 milyonu korumak adına canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına vefa sergisi düzenliyor.

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde Pazartesi günü saat 18.30'da 13 foto muhabirin 30 fotoğrafının yer aldığı 'Size Emanetiz' sergisinde insanlığın yaşadığı bu büyük badirede, sağlık çalışanlarının görev şuurunu aşıp nasıl birer kahramana dönüştüklerini anlatan unutulmaz kareler yer alıyor.

18-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek sergide insanların sağlığı için riskli alanda çalışan ve mücadele eden sağlık çalışanlarının fotoğrafları sergide yer alacak.