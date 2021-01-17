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Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

resmi internet sitesinden soba zehirlenmelerine karşı uyarı mesajı yayınladı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:53 ABONE OL
Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Kış aylarında çeşitli sebeplerden dolayı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "sinsi katil" uyarı yaparak alınması gereken tedbirler konusunda resmi internet sitesinde uyarı mesajı yayınladı.

Yayınladığı mesajda, "Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir. Ülkemiz genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve her yıl özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte Ülkemizin hemen her bölgesinden çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta ve tüm sezon boyunca hemen her gün bu haberleri okumaktayız. Nice ocaklar sönmekte ve aile boyu facialar yaşanmaktadır. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmaktadır. Bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir Alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir." denildi.

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Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı
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