Şanlıurfa'da kameralara takılan görüntü şok etti

Şanlıurfa Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde sokağa çıkma saatlerinde bir grup genç parkın içinde bulunan bankı belli olmayan bir nedenle kırıp olay yerinden ayrıldı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesindeki Cevheri Parkı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olduğu vakitlerde dışarıya çıkan bir grup genç park içinde yürürken güvenlik kameralarına takıldılar.

Gayet normal bir şekilde ilerleyen gençlerden biri aniden park içinde bulunan bankın üzerine çıkarak kırmaya başladı. Kırdığı bankın parçasını tekrar yerine bırakan genç, yanındaki arkadaşlarıyla beraber olay yerinden ayrıldı. Haliliye Belediyesi tarafından güvenlik amacıyla takılan kameralara yansıyan görüntüler, amaçsız bir şekilde zarar verilmesiyle tepki topladı.