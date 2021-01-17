Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kameralara takılan görüntü şok etti

'da kameralara takılan görüntü şok etti

Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde sokağa çıkma saatlerinde bir grup genç parkın içinde bulunan bankı belli olmayan bir nedenle kırıp olay yerinden ayrıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 17.1.2021 15:57 ABONE OL
Şanlıurfa'da kameralara takılan görüntü şok etti

Şanlıurfa Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde sokağa çıkma saatlerinde bir grup genç parkın içinde bulunan bankı belli olmayan bir nedenle kırıp olay yerinden ayrıldı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesindeki Cevheri Parkı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olduğu vakitlerde dışarıya çıkan bir grup genç park içinde yürürken güvenlik kameralarına takıldılar.

Gayet normal bir şekilde ilerleyen gençlerden biri aniden park içinde bulunan bankın üzerine çıkarak kırmaya başladı. Kırdığı bankın parçasını tekrar yerine bırakan genç, yanındaki arkadaşlarıyla beraber olay yerinden ayrıldı. Haliliye Belediyesi tarafından güvenlik amacıyla takılan kameralara yansıyan görüntüler, amaçsız bir şekilde zarar verilmesiyle tepki topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kameralara takılan görüntü şok etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA