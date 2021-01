Son dakika: 100 kişilik ekip kayıp Doktor Uğur Tolun'u arıyor.... Tüm şehir seferber oldu!

'BÜTÜN ŞEHİR DOKTORUMUZU BULMAK İÇİN SEFERBER OLDUK'

Arama faaliyetlerine katılarak, ekiplere bölge hakkında bilgiler veren Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu kar yağışının kendilerini çok olumsuz etkilediklerini belirterek, "Şartlar çok zor, kar yağışı çok zorluyor. Ormanlık arazide çalışıyoruz. Tabiri caizse bütün şehir, bütün Kartepe doktorumuzu bulmak için seferber olduk. AFAD, JAK timleri de burada hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı zirvede yaklaşık 70 santimetreyi buldu. Sakarya il sınırından Kocaeli il sınırına kadar bakmadığımız yayla kalmadı. Her ağacın dibine baktık desek yeridir. Umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor ama yarın kaldığımız yerden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Bu iki günlük kar yağışı muhtemelen bizim çalışmalarımızı biraz daha zorlayacak samanlıkta iğne arıyoruz. Hocamız doğayı seven bir insan, bölgeyi bilen, gezmeyi seven bir insan. Bölgeyi çok iyi bilen bir insan, akıllı da bir insan. Bir yere sığınmış olabilir duyan veya gören varsa lütfen bizlere haber versin." Dedi.