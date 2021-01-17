Son dakika: 100 kişilik ekip kayıp Doktor Uğur Tolun'u arıyor.... Tüm şehir seferber oldu!

Kocaeli'nde özel bir hastanede görev yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun(51), raporu hala devam ederken, 3 gün önce ortalıktan kayboldu. En son Çarşamba günü akşam saatlerinde görülen ve Kartepe'ye çıktığı öğrenilen Tolun'un evine geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılmaması üzerine, yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası Tolun'u bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Ancak ilk gün yapılan çalışmalada, Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü geniş katılım ile gerçekleştirilen arama çalışmalarına Jandarma ve Belediye ekipleri de dâhil oldu. Ancak kayıp doktordan bir ize ulaşılmadı.



Doktor Uğur Tolun

Arama çalışmalarının arazi şartları nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün arazi koşulları düne göre biraz daha zordu, özellikle bazı bölgelerde kar 30 santime kadar yükseliyordu. Bu da hem aramayı zorlaştırdı hem de ekiplerin intikalini zorlaştırdı ama gelen ekipler bugün gerçekten donanımlıydı. Sabah yaptığımız toplantı ile birlikte AFAD'ın koordinasyonunda tüm ekipleri koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Özellikle emniyet ve jandarma şehirdeki olası kameralardan görüntü almaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri de dağlık bölgede aracın girebileceği bütün yolları, patikaları hepsini tek tek aradı. Kartepe bölgesi bugün çok yoğun bir arama tarama faaliyetiyle bitirildi. Çalışmalar yarın devam edecek ama bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz umarım yarın çok fazla kar yağışı olmadan araçlarımızın ilerleyebileceği, arama faaliyetlerimizi devam ettirebileceğimiz bir hava koşulu olur." dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Tüm şehir seferber oldu! 100 kişilik ekip kayıp doktoru arıyor | Video