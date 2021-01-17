Son dakika: 100 kişilik ekip kayıp Doktor Uğur Tolun'u arıyor.... Tüm şehir seferber oldu!

Kocaeli'nde özel bir hastanede görev yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun(51), raporu hala devam ederken, 3 gün önce ortalıktan kayboldu. En son Çarşamba günü akşam saatlerinde görülen ve Kartepe'ye çıktığı öğrenilen Tolun'un evine geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılmaması üzerine, yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası Tolun'u bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Ancak ilk gün yapılan çalışmalada, Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü geniş katılım ile gerçekleştirilen arama çalışmalarına Jandarma ve Belediye ekipleri de dâhil oldu. Ancak kayıp doktordan bir ize ulaşılmadı.
Doktor Uğur Tolun
Arama çalışmalarının arazi şartları nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün arazi koşulları düne göre biraz daha zordu, özellikle bazı bölgelerde kar 30 santime kadar yükseliyordu. Bu da hem aramayı zorlaştırdı hem de ekiplerin intikalini zorlaştırdı ama gelen ekipler bugün gerçekten donanımlıydı. Sabah yaptığımız toplantı ile birlikte AFAD'ın koordinasyonunda tüm ekipleri koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Özellikle emniyet ve jandarma şehirdeki olası kameralardan görüntü almaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri de dağlık bölgede aracın girebileceği bütün yolları, patikaları hepsini tek tek aradı. Kartepe bölgesi bugün çok yoğun bir arama tarama faaliyetiyle bitirildi. Çalışmalar yarın devam edecek ama bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz umarım yarın çok fazla kar yağışı olmadan araçlarımızın ilerleyebileceği, arama faaliyetlerimizi devam ettirebileceğimiz bir hava koşulu olur." dedi.
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'ASILSIZ İHBARLAR EKİPLERİN KOORDİNESİNİ BOZUYOR'
Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işleri zorlaştırdığını belirten Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç bulamadık. Kartepe'de yarın yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip o ihbara gönderiyoruz dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorlar." diye konuştu.
'KARTEPE'DE OLMAMA İHTİMALİ DE VAR'
Arazide yapılan fiziki aramaların dışında masa başında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:
"Kartepe'de Kuzuyayla civarındaki her yer tarandı. Balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gelen yol tarandı hatta AFAD ekipleri botla Sapanca Gölü'nün kıyılarını taradı yani bir tabir vardır yer yarıldı da içine girdi diye bugün biraz öyle oldu. Tabii Kartepe'de olmama ihtimali de var. Emniyet güçleri kameralardan çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Bu arama kurtarma çalışmalarıyla iyi bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum."
'BÜTÜN ŞEHİR DOKTORUMUZU BULMAK İÇİN SEFERBER OLDUK'
Arama faaliyetlerine katılarak, ekiplere bölge hakkında bilgiler veren Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu kar yağışının kendilerini çok olumsuz etkilediklerini belirterek, "Şartlar çok zor, kar yağışı çok zorluyor. Ormanlık arazide çalışıyoruz. Tabiri caizse bütün şehir, bütün Kartepe doktorumuzu bulmak için seferber olduk. AFAD, JAK timleri de burada hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı zirvede yaklaşık 70 santimetreyi buldu. Sakarya il sınırından Kocaeli il sınırına kadar bakmadığımız yayla kalmadı. Her ağacın dibine baktık desek yeridir. Umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor ama yarın kaldığımız yerden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Bu iki günlük kar yağışı muhtemelen bizim çalışmalarımızı biraz daha zorlayacak samanlıkta iğne arıyoruz. Hocamız doğayı seven bir insan, bölgeyi bilen, gezmeyi seven bir insan. Bölgeyi çok iyi bilen bir insan, akıllı da bir insan. Bir yere sığınmış olabilir duyan veya gören varsa lütfen bizlere haber versin." Dedi.
169 KİŞİYLE ARANDI
Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan aramalara ise oldukça kalabalık bir grup katıldı.Akşam saatlerinde yapılan çalışmalar ile ilgili Kocaeli Valiliği yazılı bir açıklamada bulundu. O açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere; 67 araç, 2 iş makinası, 5 Kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8X8 kirpi Kurtarma aracı, 5 Drone, 1 Bot ve 169 personelin katılımları ile Kartepe kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü yaylası, Sapanca göl kenarı serindağ mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.