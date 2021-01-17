SON DAKİKA: Anna Butim’in yüzüne falçata ile saldıran Mesut Öztürkmen’in ifadesi ortaya çıktı! ‘İki defa yüzüne doğru salladım’

TAKİP EDİP, ARKADAN SALDIRMIŞ!

Şüpheli Mesut Öztürkmen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde "İlk defa bu şekilde hakim karşısına çıkıyorum. Bu durumdan dolayı utanç duyuyorum. Müşteki benim ikinci eşim olur. Haziran 2018 tarihinde beri resmi olarak evliyiz. İlk eşimden 3 tane çocuğum vardır. Çocuklarımla birlikte yaşıyoruz. Son bir yıldır çocuklarıma karşı şiddet uygulamaya başladı. Ben de buna engel olmaya çalıştım. Yaklaşık beş ay öncede evi sebepsiz olarak terk edip gitti. Nerede olduğunu bilmiyordum, haber alamıyordum. Yaklaşık 1 ay önce de Körfez Adliyesi'nden bana uzaklaştırma kararı verdi. 5 aydır çocuklara bakan olmadığı için ben çocukları annemin yanına göndermiştim. 3 gün önce Ukrayna'dan kız kardeşi gelmişti. Beni tüm sosyal medya hesaplarından engellemişlerdi. Çocuğumun sosyal medya hesabından onun kız kardeşini takip ediyordum. Florya'da bulunan AVM'de çekildikleri fotoğrafı paylaştığını gördüm.