SON DAKİKA: Anna Butim’in yüzüne falçata ile saldıran Mesut Öztürkmen’in ifadesi ortaya çıktı! ‘İki defa yüzüne doğru salladım’

28 yaşındaki Anna Butim, 2 gün önce boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından saldırıya uğradı. Talihsiz kadının yüzünde parçalanmalar meydana gelirken, felç kalma tehlikesi ile de karşı karşıya bulunuyor. Eşinin sosyal medya paylaşımından bir AVM'de olduğunu tespit eden zanlının intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Mesut Öztürkmen, Bakırköy Adliyesine getirilerek tutuklandı. Şüpheli Mesut Öztürkmen Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinde verdiği ifadesinde, 'İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayla arkadan yanaşarak iki defa yüzüne doğru salladım.' dedi.
Bakırköy'de bir AVM'de iki gün önce öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Ukrayna uyruklu Hanna Butym'in (Anna Butim) boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen tarafından yüzünden falçatayla yaralandı.
Olayın ardından acile kaldırılan 28 yaşındaki Hanna Butym'i ifadesinde "Bakırköy'de bulunan AVM'de kız kardeşi, eniştesi ve bir arkadaşıyla oturduğu sırada bir anda şüpheli Mesut Öztürkmen'in arkadan gelerek yüzünü dudağından başlayarak kulağına kadar falçata kestiğini, yüzünde acı hissettiğini, yüzüne birkaç kez falçata darbesi aldığını daha sonra ne olduğunu pek hatırlayamadığını 112 acil servis ile hastaneye kaldırıldığını, Körfez Aile Mahkemesinin 3 ay süreli uzaklaştırma kararının devam ettiğini, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne getirilen zanlı tutuklandı.
TAKİP EDİP, ARKADAN SALDIRMIŞ!
Şüpheli Mesut Öztürkmen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde "İlk defa bu şekilde hakim karşısına çıkıyorum. Bu durumdan dolayı utanç duyuyorum. Müşteki benim ikinci eşim olur. Haziran 2018 tarihinde beri resmi olarak evliyiz. İlk eşimden 3 tane çocuğum vardır. Çocuklarımla birlikte yaşıyoruz. Son bir yıldır çocuklarıma karşı şiddet uygulamaya başladı. Ben de buna engel olmaya çalıştım. Yaklaşık beş ay öncede evi sebepsiz olarak terk edip gitti. Nerede olduğunu bilmiyordum, haber alamıyordum. Yaklaşık 1 ay önce de Körfez Adliyesi'nden bana uzaklaştırma kararı verdi. 5 aydır çocuklara bakan olmadığı için ben çocukları annemin yanına göndermiştim. 3 gün önce Ukrayna'dan kız kardeşi gelmişti. Beni tüm sosyal medya hesaplarından engellemişlerdi. Çocuğumun sosyal medya hesabından onun kız kardeşini takip ediyordum. Florya'da bulunan AVM'de çekildikleri fotoğrafı paylaştığını gördüm.
İstanbul'da olduğunu tahmin ettim. Annesi ile görüştüğümde Ukrayna'da olduğunu söyledi. Ben gece vardiyasında çalışırım. Sabah saatlerinde AVM'ye gittim bekledim. Kendisinin oraya geleceğini düşündüm, oturup konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi, ikinci gün tekrar gittim. Eşimi, kız kardeşini, onun kocasını ve yabancı bir erkek şahısla beraber gördüm. Dört kişiydiler. Arkalarında durarak bir süre izledim. Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim. işim nedeniyle yanımda bulunan falçatayla arkadan yanaşarak iki defa yüzüne doğru salladım. Yanında bulunan erkek şahıs ve diğerleri beni engellediler ve darp ettiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan bir hafta önce bana mesaj atarak "sen yaşlısın ben daha gencini buldum" dedi. Bu sözleri benim çok ağrıma gitmişti. Olay nedeniyle pişmanım. Çocuklarım da zor durumdadır, serbest bırakılmama karar verilsin" dedi.
Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli Mesut Öztürkmen 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.