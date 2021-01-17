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Son dakika: Çalışanlar suçüstü yakalayıp polise teslim etti! O anlar kamerada...

Son dakika haberler... Esenyurt'ta marketlere girerek hırsızlık yapan şüpheli son girdiği markette sucuk çalarken yakayı ele verdi. Çalışanlar, alışveriş yapmadan çıkıp şüpheli davranışlar sergileyen adamı peşinden koşarak yakaladı. Şahsın üzerinden 5 adet sucuk çıktı. Yerlerde sürüklenip çalışanlara direnen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 11:25 Son Güncelleme: 17.1.2021 12:12 ABONE OL
Son dakika: Çalışanlar suçüstü yakalayıp polise teslim etti! O anlar kamerada...

Geçtiğimiz ay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette giren bir kişi hiçbir alışveriş yapmadan dışarı çıkınca çalışanların dikkatini çekti. Şüphelinin peşinden giden çalışanlar, adamı marketin önüne çağırarak üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şüphelinin montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 adet sucuk çıktı. Marketin ürünleri olduğunu gören çalışanlar, şüpheliyi kolundan tutarak içeri soktu.

Gelmemekte direnen hırsızlık şüphelisi yerlerde sürüklendi. Şüpheliyi, içeri soktuktan sonra durumu polise bildiren market personeli, ekipler gelene kadar da şüphelinin başında bekledi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık şüphelisinin yakalandığı ve sürüklendiği anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülere, şüphelinin yakalanıp cebinden sucukları çıkardığı ve içeri sokulduktan sonra sürüklendiği anlar yansıdı.

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Son dakika: Çalışanlar suçüstü yakalayıp polise teslim etti! O anlar kamerada...
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