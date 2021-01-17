Son dakika: Çalışanlar suçüstü yakalayıp polise teslim etti! O anlar kamerada...

Geçtiğimiz ay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette giren bir kişi hiçbir alışveriş yapmadan dışarı çıkınca çalışanların dikkatini çekti. Şüphelinin peşinden giden çalışanlar, adamı marketin önüne çağırarak üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şüphelinin montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 adet sucuk çıktı. Marketin ürünleri olduğunu gören çalışanlar, şüpheliyi kolundan tutarak içeri soktu.