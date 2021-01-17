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Son dakika: , ve 'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Üç ilimizden önemli bir son dakika haberi geldi. Her üç ilin Valiliklerinden yapılan açıklamada , ve 'da, engelli ve hamile kamu çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 21:19 Son Güncelleme: 17.1.2021 21:34 ABONE OL
Son dakika: Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının bir günlüğüne idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Kütahya Valiliğinin açıklamasında ise il genelinde yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli olacağı ifade edildi.

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Son dakika: Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak
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