SON DAKİKA: FETÖ’nün Ankara Dershaneler Sorumlusu yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından firari şüphelilere yapılan operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait dershanelerde yöneticilik ve yönetim kurulu başkanlığı yapan Ankara Dershaneler Sorumlusu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN DERSHANELERİNDE YÖNETİCİLİK YAPMIŞ

FETÖ'nün sözde Ankara Dershaneler Sorumlusu olan ve örgüte ait dershanelerde yöneticilik yapan Hakan Atruç'un Bank Asya hesabı, şüpheli şirket kaydı, Pak Eğitim İş Sendikası üyeliği, pasaport şerh kadı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Kayseri'de etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde Ankara Dershaneler sorumlusu olduğu belirlenen Artuç'un, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydı olduğu öğrenildi. Artuç, saklandığı adreste yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.