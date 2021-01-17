Kan donduran olaydan son dakika gelişmesi: Uyuşturucu, şantaj, tecavüz... Mağdurun ifadesine SABAH ulaştı!

ŞANTAJ ZORUYLA İSTİSMARA ZORLAMIŞ



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu itiraf etti. Şüpheli Ghosuddin'in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı. şüphelinin bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını, kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.