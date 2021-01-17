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Son dakika haberler... Metruk bina çöktü, 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı! Anne hayatını kaybetti...

Son dakika... 'te feci bir olay meydana geldi. Kentte, 2 katlı metruk bir bina çöktü. Olayda, 3 çocuk enkazdan yaralı olarak kurtarılırken annenin hayatını kaybettiği bildirildi

Giriş Tarihi: 17.1.2021 22:51 Son Güncelleme: 17.1.2021 22:56 ABONE OL
Son dakika haberler... Metruk bina çöktü, 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı! Anne hayatını kaybetti...

Gaziantep'te çöken 2 katlı metruk binanın enkazından çıkartılan anne, hayatını kaybetti.

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların, Suriyeli anne Fatma Rahman (60) ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.

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Son dakika haberler... Metruk bina çöktü, 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı! Anne hayatını kaybetti...
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