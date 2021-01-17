Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji 17 Ocak il il hava durumu raporu

**(Görsel: İstanbul 17 Ocak saatlik hava durumu)

EGE

Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Pazar) iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olmak üzere Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun olmak üzere iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzeydoğusu dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.