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: 'da kaç gün sürecek? İşte 17 Ocak il il hava durumu raporu

’den gelen uyarısına göre; dün ve yurdun birçok bölümünde etkili olan için bir uyarı daha geldi. Gece saatlerinde Bölgesi’nde etkisini arttıran yağışların İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi birçok ilde yer yer yoğun olacak şekilde devam etmesi öngörülürken öte yandan gelen hava durumu raporuna göre yoğun kar yağışının Pazartesi günü de süreceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı ve hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 17.1.2021 07:42 Son Güncelleme: 17.1.2021 07:45 ABONE OL
Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji 17 Ocak il il hava durumu raporu

Son dakika haberler… Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde etkili olarak devam ederken Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; bugün ve yarın (18 Ocak Pazartesi) etkisini sürdüreceği bildirildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği bildirildi…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI!

İstanbul dahil olmak üzere uzunca bir süredir beklenen kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken milyonlar yağışların hafta içi de sürüp sürmeyeceğini merak ediyordu. Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre Pazartesi günü de yoğun kar yağışının devam edeceği ifade edildi…

BUZLANMA VE DON OLAYI TEHLİKESİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların;

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

O BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Pazar) doğusu ile Tekirdağ'ın doğusu ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

**(Görsel: İstanbul 5 günlük hava durumu tahmin raporu)

EDİRNE -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAKARYA 1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

**(Görsel: İstanbul 17 Ocak saatlik hava durumu)

EGE
Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Pazar) iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olmak üzere Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun olmak üzere iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzeydoğusu dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji 17 Ocak il il hava durumu raporu
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