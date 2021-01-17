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: ’nde yaşayan ’e eski eşi tarafından falçatalı saldırı iddiası

Haberi… Korkunç olay ’nde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, , boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yaşanan bu vahşet, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, talihsiz kadının yüzünün felçli kalacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 10:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırı iddiası

Kocaeli'nde dün gece saatlerinde yaşandığı iddia edilen vahşet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Anna Butim, Ukrayna'dan gelen kardeşlerini karşılamak için havaalanına giderken, boşanmak üzere olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının yüzünün pek çok yeri yaralanırken, son gelen bilgiler doğrultusunda yüzünün felçli kalacağı belirtildi. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

UKRAYNALI ANNA BUTİM'E KORKUNÇ SALDIRI

Sosyal medya Ukraynalı Anna Butim'in saldırıya uğradığı bu görüntüleri konuşuyor! İddiaya göre, Kocaeli'nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim, Ukrayna'dan gelen kardeşlerini karşılamak için havaalanına giderken, boşanmak üzere olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının yüzü ağır bir şekilde yaralanırken, yüzünün felçli kalacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Ukraynalı Anna Butim'e eski eşi tarafından yapılan bu saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. #MesutÖztürkmenTutuklansın etiketiyle açılan başlık kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu.

MESUT ÖZTÜRKMEN'İN DÖRDÜNCÜ EŞİYMİŞ

Anna Butin'in Mesut Öztürkmen adlı kişinin 4. eşi olduğu ve daha önceki eşlerinin de bu şahıs tarafından şiddet gördüğü ve bir şekilde kurtulmayı başardıkları ifade edildi.

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SON DAKİKA: Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırı iddiası
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