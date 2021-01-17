SON DAKİKA: Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırı iddiası

Kocaeli'nde dün gece saatlerinde yaşandığı iddia edilen vahşet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Anna Butim, Ukrayna'dan gelen kardeşlerini karşılamak için havaalanına giderken, boşanmak üzere olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının yüzünün pek çok yeri yaralanırken, son gelen bilgiler doğrultusunda yüzünün felçli kalacağı belirtildi. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…
UKRAYNALI ANNA BUTİM'E KORKUNÇ SALDIRI
Sosyal medya Ukraynalı Anna Butim'in saldırıya uğradığı bu görüntüleri konuşuyor! İddiaya göre, Kocaeli'nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim, Ukrayna'dan gelen kardeşlerini karşılamak için havaalanına giderken, boşanmak üzere olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının yüzü ağır bir şekilde yaralanırken, yüzünün felçli kalacağı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!
Ukraynalı Anna Butim'e eski eşi tarafından yapılan bu saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. #MesutÖztürkmenTutuklansın etiketiyle açılan başlık kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu.
MESUT ÖZTÜRKMEN'İN DÖRDÜNCÜ EŞİYMİŞ
Anna Butin'in Mesut Öztürkmen adlı kişinin 4. eşi olduğu ve daha önceki eşlerinin de bu şahıs tarafından şiddet gördüğü ve bir şekilde kurtulmayı başardıkları ifade edildi.