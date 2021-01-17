SON DAKİKA: Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırı iddiası

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Ukraynalı Anna Butim'e eski eşi tarafından yapılan bu saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. #MesutÖztürkmenTutuklansın etiketiyle açılan başlık kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu.

MESUT ÖZTÜRKMEN'İN DÖRDÜNCÜ EŞİYMİŞ

Anna Butin'in Mesut Öztürkmen adlı kişinin 4. eşi olduğu ve daha önceki eşlerinin de bu şahıs tarafından şiddet gördüğü ve bir şekilde kurtulmayı başardıkları ifade edildi.