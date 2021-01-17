Son dakika: Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı...

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu ve il geneli aralıklı kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor) 0

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 2