Son dakika: Zarfla gelen fotoğraflardan sonra hayatı zindana döndü! "Seni öldürür, toprağa gömerim"

'EŞİMİN İDDİALARI TAMAMEN YALANDIR'



Süleyman B. ise eşinin iddialarının tamamen yalan olduğunu söyleyerek, "Ben onu hiçbir zaman darbetmedim. O beni adam tutup, dövdürttü. Yasalar zaten hep kadından yana. Bir sözüyle ben suçlu oluyorum. Şirketi emekli olabilsin diye üzerine yaptım. Eşim için üç ayrı bireysel emeklilik yaptım ve ödedim. Yasaları kullanıp, bana sataşıyor. Yasalar erkekleri korumuyor. Kadının bir cümlesiyle ceza alıyoruz. Önüne gelen çek vermiş, şirketin borçları da artmış. Büyük kısmını ödedim. Şerife B.'yi ben kalbimden ve kafamdan sildim. Ben dört yıldır ayrı yaşıyorum. İddiaları tamamen asılsız ve yalandır" dedi.