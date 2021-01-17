Tarsus Kaymakamı Otcu: “Halkın sorunlarını çözmek için varız”

Tarsus Kaymakamı Sertel Otcu, halkın sorunlarını yerinde görmek ve onların sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşturmak için ilçeye atandığı 2019 yılından bu yana başlattığı "Cuma Buluşmaları" kapsamında mahalleden mahalleye koşturuyor."Cuma Buluşmaları" kapsamında son olarak Şahin Mahallesi ile Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Otcu'ya ziyaretleri sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Çelik eşlik etti.Cuma buluşmalarına salgın döneminde de devam ettiklerini belirten Kaymakam Otcu, vatandaşların yanı sıra muhtarları da ziyaret edip, vatandaşların ve mahallenin istek, talep ve sorunları hakkında bilgi alarak yapılması gereken işlemler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti.Kaymakam Otcu, "Bilindiği üzere Cuma Buluşmaları'nda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte istişare ederek sosyal dokunuşları hayata geçiriyoruz. Vatandaşların ve mahallelerimizin sorunlarının çözümü noktasında devletin tüm kurum ve kuruluşlarını yanında görmek isteyen vatandaşların daima yanında olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için varız. Salgın sürecinde de her fırsatta vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, çözüm bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.