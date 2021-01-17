TDP ekipleri "can"lar için mesai yaptı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) bürösu ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle rutin görevlerini yapamayınca aç kalma tehlikesi buluna sokak hayvanlarını ve kuşları besledi.

Normal mesailerinde vatandaşları bilgilendirerek suç ve suçlularla mücadele önemli mesafeler alınmasına katkıda bulunan TDP ekipleri, koronavirüs önlemleri, kadına yönelik şiddet, kapkaç, hata soba zehirlenmeleri gibi pek çok konuda toplumu bilgilendirme çalışmalarını yürütüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonları rutin bilgilendirme çalışması yapamayan TDP ekipleri sokakların boşalması nedeniyle aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını besledi. Kentin farklı bölgelerinde kedi ve köpekler için yiyecek bırakan ekiplerin meydanlarda kuşlar için yem bıraktıkları sırada ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.