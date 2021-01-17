Uludağ kayak severleri bekliyor

Tarihte sırasıyla önce Olympos ve Mysia Olympos olarak anılan, Bursa'nın fethinden sonra ise önce Keşiş Dağı sonra ise Uludağ adını alan Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezinde, iklim şartları nedeniyle yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Zirvede iki gündür süren yoğun kar yağışı sonrası, tüm hazırlıklarını tamamlayan otel ve tesisler, misafirlerini beklemeye koyuldu. Bugün itibari ile beyaz cennete doluluk oranı yüzde 30'lara çıktı.

ÜNLÜ AŞÇI ORHAN USTA'DAN DAVET

Uludağ'ın ünlü aşçılarından biri olan Orhan Derici, kar yağışıyla birlikte bölgedeki tesislerin konuklarını ağırlamaya hazır olduklarını belirterek yaptığı çağrıda, "Şuan Marmara bölgesinin en yüksek bölgesindeyiz. Sadece Marmara değil Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezindeyiz ve burası beklediğimiz kar ile birlikte adeta bir cennete dönüştü. Kayak pistlerimiz hazır, otelcilerimiz ve tesislerimiz hazır. Kusursuz bir şekilde konuklarımızı ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

PANDEMİ KURALLARI TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Yaşanan salgın nedeniyle alınan tüm pandemi kurallarına eksiksiz uyulduğuna dikkat çeken Orhan Usta, "Konuklarımız merak etmesinler. Yurdun her yanında olduğu gibi burada da tüm kurallara harfiyen uyuluyor. Bu konuda bizler gerekli tüm önlemleri aldık. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip kar ve kayak yapmanın keyfini çıkarabilirler" dedi.