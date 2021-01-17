Vatandaş yollarda, CHP ise sınıfta kaldı

Bursa'da Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Zaman zaman hızını arttıran kar yağışı Nilüfer, Mudanya ve çevresinde rezalete dönüştü. Yoğun kar yağışına rağmen yollarda yeteri kadar çalışma yapmayan Belediyeler, vatandaşı mağdur etti.

Durmak bilmeyen kar yağışına karşı yeterli önlemleri alamayan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, ve Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz Bursa'nın kalanında görsel şölene ve eğlenceye dönüşen kar yağışını, Nilüferli ve Mudanyalılara zehir etti. Bursa'nın tamamında belediyeler gerekli önlemleri alarak, yollarda sürekli tuzlama ve yol açma çalışmaları yaparken, Nilüfer ve Mudanya'da ise alınmayan önlemler nedeniyle ana arterler bile kapandı.

VATANDAŞ ÖFKELİ

Nilüfer Çevresi bağlantı yollarında ve Mudanya kavşağında büyük sıkıtı yaşayan sürücüler, her iki belediyeye şikayet yağdırdı. İki belediyenin tuzlama ve yol açma araçları, öfkeli vatandaşların mağdur olması üzerine gösterdikleri tepki sonrasında yollara çıktı. Çok sayıda sürücü yollarda kenara çekerek saatlerce yolların açılmasını bekledi. Nilüfer'den Mudanya istikametine neredeyse tüm yollarda büyük sıkıntılar yaşandı.