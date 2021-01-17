Villada soba başında keyif

Bursa'da, soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte sokak kedileri için oluşturulan lüks villalarda sobalar yandı. Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bulunan sahipsiz sokak kedileri, sobanın başında keyif yapıyor. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesisteki 65 kedi, 25'er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen villalarda adeta lüks bir yaşam sürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde barınma imkânı sunduklarını söyledi.