Yağmur ev yıktı: 4 yaralı

Gaziantep'te 2 gündür devam eden yaşı nedeniyle 2 katlı bir ev çöktü. Alt katında Suriyelilerin yaşadığı evin enkazından biri ağır 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Şahinbey ilçesinin Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir evde yağmur nedeniyle göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük ihbarının olay yerine İtfaiye. UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Demir, yağış nedeniyle eski bir Antep evinde göçük meydana geldiğini belirterek, "Ekiplerimiz olaya müdahale ederek biri ağır yaralı 4 kişiyi enkaz altından kurtardı" dedi.

Enkazdan kurtarılan Fatma Rahman (52) ile çocukları Ömer (25), Ahmet (22) ve Muhammed Cesim (20) ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.