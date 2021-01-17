Yasakta toplanıp oyun oynadılar! 15 kişiye 52 bin liralık "game over" cezası!

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede yasak olmasına rağmen faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. İnceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı. Kısa bir süre sonra iki kişinin internet kafenin önüne gelerek kepenklere vurduğu ve iş yeri sahibinin de kepenkleri açarak söz konusu kişileri içeriye aldığı tespit edildi. Kağıthane Polisi tespitlerin ardından adrese baskın yaptı.

RUHSATSIZ ÇIKINCA MÜHÜRLENDİ

İnternet kafede oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralları ile Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları tespit edilen ve iş yeri sahibi M.G.'nin de aralarında olduğu beş kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Adreste yapılan kontrol ve denetimlerin ardından ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri de Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. İstanbul'da yasak olmasına rağmen gizli bir şekilde faaliyet yürütülen iki internet kafede oyun oynadıkları belirlenen 10 kişiye daha idari para cezası kesildi. 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.