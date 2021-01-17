Yavru köpekleri sahiplenmek ister misiniz?

Türkiye'de yoğun kar yağışı sokak hayvanlarının zor anlar yaşamasına neden oluyor. İstanbul Üsküdar İlçesi'nde ise bir köpeğin yedi yavrusunu bulan vatandaş, uzun süre köpeklerin annesini aradı, bulamadı. Üsküdar Belediyesi'ni arayan vatandaş, köpekleri evlerine götürdüklerini belirterek, belediyeden köpekleri teslim almalarını istedi.

"SAHİPLENMEK İSTEYENLER VARSA BİZİ ARASIN"

Üsküdar Belediyesi Başkan Hilmi Türkmen, "Günün sürprizi" diyerek yedi yavru köpeğinin durumunu gösteren bir video paylaştı. Türkmen, "7 tane yavru. Bir vatandaşımız sokakta, yoğun kar altında ölmek üzerelerken bulmuş. Eve almış, yıkayıp, doyurup bizi aramış. Barınağımızda koruma altına aldık. Durumları çok iyi. Sahiplenmek isteyenler varsa, 4440875'den bizi ararlarsa, ne güzel olur" dedi.