Yaya geçidi düğmeleri gerçekten işe yarıyor mu? Dünya hiçbir işe yaramayan düğmelerle dolu!

"LÜTFEN BEKLEYİNİZ, ŞİMDİ KARŞIYA GEÇEBİLİRSİNİZ"

Şehrin ulaştırma birimi tarafından da doğrulanan bir bilgiye göre New York'ta, 1000 yaya geçidi düğmesinden sadece 100'ü gerçekten çalışıyor, Bu sayı son yıllarda giderek azaldı: New York Times, New York'un düğmelerinin çoğunun 2004'te çalışmadığını açıkladığında, yaklaşık 750 yaya geçidi düğmesi hala çalışıyordu.

Bunun arkasında kötüleşen trafik olabilir. Yaya geçidi ışıkları genellikle trafik yoğunluğu bugünkü seviyelere ulaşmadan önce kuruldu ve zamanla trafik ışıklarının karmaşık koordinasyonuna müdahale etmeye başladılar.