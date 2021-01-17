Yaya geçidi düğmeleri gerçekten işe yarıyor mu? Dünya hiçbir işe yaramayan düğmelerle dolu!

Bu düğmelere bazen "plasebo düğmeleri" denir. Mekanik olarak sağlam olan ve basılabilen, ancak işlevsellik sağlamayan düğmeler... Bununla birlikte, "kontrol yanılsaması" olarak bilinen bir kavrama öncülük eden Harvard psikoloğu Ellen Langer'a göre, plasebo hapları gibi, bu düğmeler bir amaca hizmet edebilir.

Ellen Langer, yakın zamanda verdiği bir röportajda, bu çalışmayan düğmeler hakkında "Psikolojik etkileri var" dedi. Langer, "Bazı eylemlerde bulunmak, insanları bir durum üzerinde kontrol duygusu hissetmeye sevk eder ve bu sadece pasif bir seyirci olmaktan ziyade iyi hissettirir. Bir şeyi yapmak, hiçbir şey yapmamaktan daha iyi hissettirir" ifadelerine yer verdi.