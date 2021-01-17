Yeğenini taciz eden kişi tarafından öldürüldü

Pendik'te yeğenini taciz eden kişi ile tartışan Hasan Yılmaz (50), isminin Necati olduğu öğrenilen tacizci tarafından başından vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Pendik Orta Mahalle'de oturan Hasan Yılmaz'ın yeğeni genç kız, sokakta bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hasan Yılmaz, söz konusu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necati isimli kişi üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etti. Başından vurulan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti. Olayda kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yaralandı. Zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.