13 yaşında kalbine yenildi

Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan ve bağırsak ameliyatı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Şeymanur Çanakçı, kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Ailesinin iddiasına göre herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ve geçtiğimiz hafta aniden fenalaşınca Gebze İlçesinde hizmet veren Ferabi Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ise genç kızın dikişleri patladı. Bu durumun geç fark edilmesi nedeniyle enfeksiyon da kaptı. Tedavisi sürerken fenalaşan ve kalbi duran talihsiz kız hayatını kaybetti.

SUÇ DUYURUSU

13 yaşında hayatını kaybeden Şeymanur'un cenazesi yapılan otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilirken, genç kızın ölümünde ihmal olduğunu belirten baba Mustafa Çanakçı ve Dayısı Veysel Uyanık, hastane hakkında suç duyurusu bulunacaklarını söyledi. Öte yandan vefat eden genç kızın cenazesi Hacı Osman Mahallesi Hacı Teoman Bekiroğlu Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.