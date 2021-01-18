2 ayda 380 kiloya çıktı

Konya'nın Karatay İlçesi Erenler Mahallesinde yaşayan Zeynep Karşı'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası vücudunda ödem ve enfeksiyon oluşmaya başladı. Karşı, son 2 ayda hızla kilo alarak 380 kiloya çıktı. Yatağa mahkum olan Zeynep Karşı yetkililerden destek bekliyor. Çok zor durumda olduğunu belirten Karşı, 2 aydır büyük acı çektiğini ifade ederek şunları söyledi: "2 ayda 380 kiloya ulaştım. Yatağa mahkum haldeyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok zor durumdayım. Bana yardım edin" dedi.

Ailenin ulaştığı Hayra Koşanlar Derneği yöneticisi Kasım Okur, ziyaret ettiği aile ile ilgili şunları söyledi:

"Zeynep ablamız, yaşlı annesi, eşi ve bir kızıyla yaşam mücadelesi veriyor. Dernek olarak ablamızın sesini duyurmaktan başka yapabileceğimiz bir şey ne yazık ki yok. Yetkililerimizin bir an önce konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Hangi hastanede tedavi yapılabiliyorsa acil olarak oraya nakledilmesi şart. Şuan büyük acılar çekiyor. Kilosu da her geçen gün artıyor. Vücut yaraları da başlamış durumda. Ameliyat olmuş, ancak dikiş tutmadığı için ameliyat yarası açık vaziyette."