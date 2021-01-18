2 bin 800 yıllık ‘prenses kemeri’

URARTU kültürüne ait 2 bin 800 yıllık bronz "prenses kemeri", 1 ay boyunca İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. İzmir Arkeoloji Müzesi, "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, depolarda korunan 12 eşsiz eseri ziyaretçilerle buluşturuyor. Yıl boyu her ay bir eserin sergileneceği proje, milattan önce 9-6. yüzyıllarda Van Gölü ve çevresindeki coğrafyada hüküm süren Urartu Krallığı'na ait 2 bin 800 yıllık bronz prenses kemeri ile başladı. Kraliyet ailesine, yöneticilere veya varlıklı bir zümreye ait bir kadının kullandığı tahmin edilen kemerin üstünde Urartu metal işçiliği örneği figürler yer alıyor. Müze Müdürü Hünkar Keser, "Kemerin üstüne tanrıçanın katıldığı bir ziyafet sahnesi kazınmış. Eşi benzeri olmayan bu eser, Demir Çağı'nda bir prenses için üretilmiş, onun haricinde başkasının kullanması mümkün değil çünkü onunla birlikte gömülmüş" dedi. AA