255 köy yolu kapalı

Zonguldak ve ilçelerinde hafta sonundan beri devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 255 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl genelinde Özel İdaresi sorumluluk alanı içinde bulunan yollarda 255 köyde yaklaşık 2110 kilometre köy yolu kapalı durumdadır" diyerek şunları söyledi:

"Özellikle yüksek rakımlı köylerde açılan yollar yoğun kar yağışı nedeniyle tekrar kapanmaktadır. Çalışmalarda, hasta nakli, cenaze nakli, vb özel durumlara öncelik veriliyor. Halen 22 ekip 80 personel ile çalışmalara devam edilmektedir. 24 saat boyunca tüm ekiplerimiz kapalı köy yollarını açma mücadelesine devam ediyor"