Tam 38 araç çalmışlardı... “Kurtça” çetesine büyük operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da son dönemlerde artış gösteren araç hırsızlık vakalarının ardından Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polis, 4 aylık teknik ve fiziki takibinden ardından, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği "Kurtça" çetesine yönelik bir operasyon düzenledi. İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Samsun illerinde bulunan 35 farklı adreste 15 Ocak Cuma günü eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda adreslerde bulunan 27 şüpheli gözaltına alınırken, değeri 7 milyon lirayı bulan 38 adet çalıntı araç da ele geçirildi.





KENDİ ARALARINDA SATIŞA ÇIKARMIŞLAR



Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturdukları ortaya çıktı. Çalınan araçların, oluşturulan sanal ağ içerisinden açık artırmaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu araçların bir kısmının başka suçlarda kullanılmak üzere satın alındığı, bir kısmının ise change yapılarak piyasa sürülmek istendiği ileri sürüldü.





CEZAEVİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertilen çetenin lideri olduğu iddia edilen Kurtça B.(38) ve dört şüphelinin ise daha önce yapılan bir operasyonla yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Kurtça B.'nin çete faaliyetlerini cezaevinden yürüttüğü iddia edildi. Son yapılan operasyonla beraber gözaltı sayısının 32'ye çıktığı belirtildi.





TIRIN İÇİNE SAKLAYIP NAKLETTİLER



Öte yandan çete üyelerinin çaldıkları arabaları farklı şehirlere sevk ederken değişik lojistik malzemelerle birlikte tırların içerisine koyup taşıdıkları öğrenildi.





TAMAMI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ



Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nce, ele geçirilen 38 aracın, sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Çalınan araçlarını teslim almak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen araç sahipleri "Çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür ederiz, emeğimizin karşılığını bize teslim ettiler, Allah razı olsun" dedi



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan 27 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.