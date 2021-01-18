Kızının cesedi ağaca asılı bulunmuştu! Acılı anneden şok sözler...

'KARANTİNADA ÇOK SIKILMIŞTI'

Kızının sürekli yazı yazdığını belirten Orynbayeva, "Karantinada çok sıkılmıştı ve 2-3 kez ağlamıştı. Küçükken de böyle psikolojisi bozulmuştu ve yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından da 'Rüzgar olmak, kuş olmak, tabiat olmak istiyorum' diye yazmış. Daha önce böyle şeyler yaşamadık. Hayattan sıkıldığını söylüyordu. Çok yazı yazıyordu. O tabiatı ve hayvanları daha çok seviyordu" diye konuştu.