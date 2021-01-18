Açlığa terk edilen köpeklere yardım hayvanseverlerden

İstanbul Sarıyer'de birkaç gündür devam eden kar yağışı ile birlikte ormana terk edilen sokak hayvanları zor duruma düştü. Kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına belediye ekipleri ve hayvanseverler koşarak mama ve ekmek bıraktılar.



KAR YAĞIŞINDA TERK EDİLEN SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI



İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek bırakılamayan hayvanlar unutulmadı. Eyüpsultan'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaz bürünen ormanda köpeklerin yardımına ise Eyüpsultan Belediyesi ekipleri koştu. Ekipler barınakları ve ormanlık alanı gezerek mama ve ekmek bıraktı. Köpekler ise bırakılan mama ve ekmekleri tükettiği görüldü.





Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek de bırakılamayan hayvanlar zor anlar yaşadı. Sarıyer'de Fatih ormanlarında terk edilen ve kardan dolayı yiyecek bırakılmadığı için aç şekilde duran ve adeta unutulan köpeklerin yardımına vatandaşlar yetişti. Mama ve ekmek bırakarak hayvanların açlıktan ölmesinin önüne geçtiler.