Adana'da aranan 229 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 229 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 4 otomobil, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu arada, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 1 iş yerine idari işlem uygulandı.