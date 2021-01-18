Ağabey kardeş kavgası kanlı bitti

İznik'in Eşrefzade mahallesinde ikamet eden F.A ve Semih Acar isimli iki kardeş akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan ağabey F.A, kavga etti kardeşini bıçakla ağır yaraladı.

POLİSE GİTTİ AMA "AYNA KESTİ" DEDİ

Kardeşini bıçakladıktan sonra evden ayrılan F.A doğruca Polis karakoluna gitti. Polislerin elinde kan olduğunu fark ettiği F.A, polislerin, "eline ne oldu" sorusuna, "ayna kesti" diyerek cevap verdikten sonra bayıldı.

EVE GİDEN KUZENİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Bu sırada iki kardeşin evlerine giden kuzenleri 19 yaşındaki Semih Acar'ı yerde kanlar içinde yattığını fark ederek durumu hemen polis ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı Semih Acar'ı hemen hastaneye kaldırdı. Semih.Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE İTİRAF ETTİ

Polis merkezinde bayılarak ekipler tarafından hastaneye kaldırılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ağabey F.A, burada yapılan ilk sorgulamasında kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.