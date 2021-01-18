Annenin öldüğü, 3 çocuğun da yaralandığı göçüğün yaşandığı mahallede vatandaşlar üzgün

Savcılı Mahallesi'ndeki bir metruk binada dün göçük meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında yaşayan Suriyeli anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla Fatma Rahmun ile çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammet enkaz altından çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahmun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, çocuklarının tedavisine ise devam ediliyor.



Mahallede oturan Can Altunbüken, kadının öldüğünü duyunca üzüldüğünü ifade ederek, 2 aydır aileye yardım ettiklerini söyledi. Göçüğü haber alınca yardıma koştuklarını anlatan Altunbüken, "Gece sesi duyunca kaza oldu zannettim. Binanın çöktüğünü duyunca hemen koşup geldik. İtfaiye ve polisler geldi, yaralıları çıkardılar. Kadının öldüğünü duydum. Hepimiz üzüldük. Kendi halinde gariban insanlardı. Burada mahalleli olarak sürekli yardım ediyorduk" dedi.



Şükrü Gündüz ise kullanılmayan binada yaşayan Suriyeli ailenin başına gelenleri öğrenince üzüldüklerini ifade etti.