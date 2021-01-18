Araç kiralayanlar dikkat! Böyle vurgun görülmedi

İstanbul'da araç kiralama işi yapan bir şebeke, müşterilerinden teslim aldıkları araçlarda önceden var olan hasarları kiralama işleminden sonra oluşmuş gibi gösterdi. Müşterilerini dolandıran 11 kişilik şebeke operasyonla çökertildi.

Operasyonu, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Mali Polis, peş peşe gelen şikayetler üzerine "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması açtı. İddialara ve polislerin tespitlerine göre bir "Rent A Car" firması adı altında araç kiralama işi yapan şebekenin üyeleri, kiraladıkları araçlar için müşterilerinden kaporalar aldı. Şebekenin üyeleri, müşterilerinden teslim aldıkları araçlarda önceden var olan hasarları kiralama işleminden sonra oluşmuş gibi gösterdi ve aldıkları kaporaları da müşterilerine iade etmedi.





5 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI



Çok sayıda kişiyi mağdur eden şebekenin üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli, 13 farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden 4'ü İstanbul Emniyeti'nden serbest kaldı. Diğer şüpheliler yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şebekenin 5 üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı