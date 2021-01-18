Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanları için seferber oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar can dostları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, 63 parkta kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mahmutbey ve Göztepe Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu boş arazilere mama ile yem bırakıldı. Ayrıca bu noktalarda bulunan suluklar da dolduruldu. İki gün içinde 150 kilodan fazla yiyecek dağıtıldı. İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Can dostlarımızın yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mesai arkadaşlarımız gün boyunca ilçeyi sokak sokak dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor ve onlarla ilgileniyor" dedi.