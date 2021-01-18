Bağcılar'da kar heyecanı

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı cuma akşamından beri etkili oluyor. Kimi zaman aralıklarla kimi zaman lapa lapa yağan kar Bağcılar'da beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı ilçe sakinlerine büyük mutluluk yaşattı. İlçe sakinleri kendilerini bembeyaz karın üzerine attı. Çocuklar kartopu oynarken gençler de kendi aralarında eğlenceli vakit geçirdi. Bağcılar'ın gözde mekanları olan nostalji bahçelerinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, göz kamaştıran manzaraların oluştuğu yerlerde bol bol fotoğraf çekildi.

24 SAAT KAR MESAİSİ

Bağcılar Belediyesi de kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için bir dizi önlemler aldı. Bu amaçla Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 300 kişilik 12 ekip iki vardiya halinde 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine aralıksız olarak sürdürüyor. Meydan, yürüyüş yolları ve metro girişleri olmak üzere yoğunluğun yaşandığı yerlerde bir sıkıntı yaşanmaması için geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Ekipleri de haftanın ilk gününde işe gidenlerin kolayca ulaşım sağlaması için yolları tuzlayıp kaldırımları temizleyerek buz tehlikesinin önüne geçti.

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de kar sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için 63 parkta kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mahmutbey ve Göztepe Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu boş arazilere mama ile yem bıraktı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yılın ilk karının herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Bu güzellik tablosu yaşanırken karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler ışığında tüm önlemlerimiz aldık. Mesai arkadaşlarımız, ulaşımın rahat ve sorunsuz şekilde devam etmesi için teyakkuz halinde mesailerine devam ediyor." dedi.