Bakan Selçuk’tan iç ısıtan paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda okullarda çocukların kayması için kızak yaptırdığını, ancak şartların elvermediğini belirten Bakan Selçuk, "Bu kızakları okul bahçelerimizde oynarız diye yaptırmıştım ama koşullar müsaade etmedi. Neyse ki, yerini buldu.

Fotoğraflar, Sivas ve Kars'taki Sevgi Evleri'nden. Oynayın yavrum doya doya! Hepimiz için, ülkenin bütün çocukları için gönlünüzce, bütün çocuk neşenizle" ifadelerini kullandı.