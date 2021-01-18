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Bakan Selçuk’tan iç ısıtan paylaşım

Milli Eğitim Bakanı , okullarda çocukların kayması için yaptırılan ancak şartlar elvermeyince Evleri’ne gönderilen kızaklarla kayan çocukların fotoğrafını paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 19:59 Son Güncelleme: 18.1.2021 20:02 ABONE OL
Bakan Selçuk’tan iç ısıtan paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda okullarda çocukların kayması için kızak yaptırdığını, ancak şartların elvermediğini belirten Bakan Selçuk, "Bu kızakları okul bahçelerimizde oynarız diye yaptırmıştım ama koşullar müsaade etmedi. Neyse ki, yerini buldu.

Fotoğraflar, Sivas ve Kars'taki Sevgi Evleri'nden. Oynayın yavrum doya doya! Hepimiz için, ülkenin bütün çocukları için gönlünüzce, bütün çocuk neşenizle" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk’tan iç ısıtan paylaşım
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