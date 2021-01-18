Barınağı olmayan ilçede sokak hayvanları için kışlık barınak yaptılar

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu gönüllüler, 2019 yılında 'Genç İçin Bir Saat' Derneğini kurdu. Çevre temizliği, sokak hayvanlarını besleme gibi faaliyetlerinin ardından ilçede hayvan barınağının olmadığını fark eden dernek üyeleri, kendilerine tahsis edilen 2 dönümlük arsada hayvan barınağı yapımına başladı. Kış şartları ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yarısı tamamlanan barınak, tamamlanmadığı halde sahipsiz sokak hayvanlarına yuva oldu. 30'a yakın sokak köpeğine ev sahipliği yapan barınak, tamamlandıktan sonra 150 hayvan kapasitesine ulaşacak.

"HAYVANLARIN BARINMA VE YİYECEK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

'Genç İçin Bir Saat' Derneği üyelerinden Anıl Korkut, henüz tamamlanmamasına rağmen dernek üyeleri ile gönüllülerin bağışları ile aldıkları mamalarla sahipsiz sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "derneğimiz olarak 2019 yılında başladığımız etkinliklere bir yenisini daha ekledik. 2019'dan bu yana birçok etkinlikte bulunduk. Şu anda bize tahsis edilen alanda sokak hayvanları için barınak yapıyoruz. Yarısını bitirdik. Yaklaşık 25 kulübemiz var. Buradan 100-150 sokak hayvanı yararlanacak. Çalışmalarımız devam ediyordu. Maddi sorunlardan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bir süre toparlanıp tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Barınağımız tam olarak bitmemesine rağmen kış şartlarından kötü etkilenen sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Barınak tam anlamıyla bittikten sonra da ilgili kurumlara barınağımızı teslim etmeyi planlıyoruz. Buraya genelde terk edilmiş hayvanlar getiriliyor. Anneleri ölmüş köpek yavruları getiriliyor. Bu tarz vakalara gidip sokak hayvanlarını buraya getiriyoruz. Burada bakım, barınma ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kış şartlarında başlarını sokabilecekleri, yiyecek bulabilecekleri bir yer sağlıyoruz. Sonrasında da sahiplendirme yöntemi ile belgeler karşılığında sahiplendiriyoruz" diye konuştu.

"BİRKAÇ KİŞİ İLE BAŞLADIK, YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTIK"

Dernek faaliyetlerinin gönüllüler ile yüzlerce kişiye ulaştığını ifade eden Korkut, konuşmasının devamında şunları söyledi: "2021'in ilk günlerinde kötü bir olayla karşılaştık. Barınağa gelirken cins bir köpek olan K9 köpeğini bir kutu içerisinde bağlı bir şekilde ve aşırı zayıflamış bir şekilde bulduk. Sadece gözleri görünüyordu. 8 tane de yavrusu vardı. Buraya getirip yavrularıyla beraber yuvasına yerleştirdik, beslemelerini yaptık. Şu anda sağlığı iyi. Yavruları da iyi ve büyümeye başladılar. Bunun dışında birkaç vakayla daha karşılaştık. Annelerinin zehirlenmesi, bilinçsiz şekilde yavrularının alınması gibi durumlarla da karşılaştık. Dernek olarak başka projelerimiz de olacak. Buradaki çalışmalar bittikten sonra eğitim alanında da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bütçemiz yeterse okul ve öğrencilere kaynak kitap, tablet gibi kampanyalar yapmayı planlıyoruz. Doğaya katkılarımız da devam edecek. Daha önce de ilçemizde doğada çevre temizliği gibi etkinliklerimiz oldu. Birkaç kişi ile başlayıp onlarca, hatta yüzlerce kişiye ulaştık. Geçen yıl da doğada temizlik çalışmalarımız oldu ancak Covid-19 salgını nedeni ile faaliyetlerimizi sürdüremediğimiz için şimdilik vaktimizin çoğunu sokak hayvanları için harcıyoruz."

Korkut, ayrıca derneğe mama ve barınak için yardım etmek isteyenlerin kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.